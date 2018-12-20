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Свердловский губернатор назвал ключевой момент пресс-конференции Путина

Политика

На Урале и впредь готовы быть локомотивом российской экономики

Свердловский губернатор назвал ключевой момент пресс-конференции Путина
Дарья Антонова © ИА REGNM
Пресс-конференция Владимира Путина. 20.12.2018

Екатеринбург, 20 декабря 2018, 17:37 — REGNUM  Ключевой момент в прошедшей 20 декабря пресс-конференции Владимира Путина заключается в установке на прорыв в социальном и экономическом развитии, а также на прыжок в новый технологический уклад, без которого будущего у России нет. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя итоги пресс-конференции главы государства.

По его словам, это прямо касается и Свердловской области, где темпы развития промышленности и отдельных направлений экономики превышают средние показатели в стране. Евгений Куйвашев также добавил, что регион готов и впредь быть локомотивом развития экономики России.

«Для этого у нас есть очень прочный фундамент в виде новых компетенций, прошедших глубокую модернизацию предприятий, профессиональных кадров и молодого поколения, в профессиональную подготовку которого мы в последние годы серьезно вкладываемся», — написал губернатор в своём Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Москве прошла 14-я по счёту большая пресс-конференция Владимира Путина. Она продлилась почти четыре часа. На пресс-конференцию были аккредитованы более 1700 российских и зарубежных журналистов.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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