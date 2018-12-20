Из-за ситуации в Керченском проливе рейтинг Порошенко под угрозой — эксперт

Киев, , 17:31 — REGNUM Президент Украины, верховный главнокомандующий Петр Порошенко потеряет электоральные рейтинги, если Россия в очередной раз захватит украинские корабли, которые попытаются пройти через Керченский пролив. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, комментируя подготовку очередного перехода украинских кораблей через Керченский пролив.

«Если мы придумываем себе причины, чтобы перенести выборы, я согласен, что будет глупо сейчас отправить корабли. А в итоге сказать: наших опять захватили. Рейтинг главнокомандующего упадет очень сильно», — сказал Раимов.

Кроме того, депутат от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Мирошниченко призвал Порошенко взвесить риски начала серьезного военного противостояния с Россией.

«Очевидно, что такого рода действия наших военных не могут произойти без согласия верховного главнокомандующего. Мне не хотелось бы, чтобы политика и популизм брали верх, когда речь идет о судьбе нашей страны, о судьбе наших граждан, военных, когда речь идет о рисках очень серьезного военного противостояния. Есть аргументы в пользу того, чтобы это (переход кораблей — ред.) делать, пока приковано внимание мирового сообщества к проблеме Керченского пролива. Наверное, в этом есть своя логика. Завтра, когда внимание спадет, мы будем сталкиваться с проблемой прохождения наших военных кораблей, будет сложнее привлечь внимание к этой проблеме», — добавил Мирошниченко.

При этом он считает, что НАТО и ОБСЕ не захотят принимать участие в переходе украинских кораблей.

«В этом контексте может возникнуть более глобальный конфликт. В этом не заинтересованы страны НАТО», — сказал Мирошниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина совершит передислокацию боевых кораблей из Чёрного в Азовское море. По его словам, Киев пригласил международных партнеров принять участие в проходе.

Напомним, 19 декабря в морской порт «Одесса» вошел разведывательный корабль Великобритании HMS Echo. Это первый военный корабль НАТО, который вошел в Чёрное море после боевого столкновения украинского и российского флотов 25 ноября. Ожидается дальнейшее пополнение группировки кораблей НАТО в Чёрном море.