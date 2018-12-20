Полпред Чувашии ушёл в отставку

Чебоксары, , 17:31 — REGNUM В Чувашии освободили от должности полномочного представителя республики при президенте России Юрия Акиньшина, который проработал в должности более 1,5 лет. Соответствующий указ подписал сегодня, 20 декабря, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Юрий Акиньшин, который работает в должности полпреда Чувашии с февраля 2017 года, отправлен в отставку. Причины освобождения от должности не сообщаются. Напомним, при назначении его на должность Михаил Игнатьев «отметил, что важнейшей задачей полномочного представителя Чувашской Республики при президенте РФ является выстраивание конструктивных отношений с федеральными органами власти».

Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя полпреда Александра Граблюка.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий полпред Чувашии Леонид Волков был отстранён от должности 30 мая 2016 года. Бывшего члена чувашского правительства подозревают в незаконном получении премиальных за все четыре года работы.