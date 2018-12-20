Порошенко обвиняет Россию в подготовке к вторжению

Киев, , 17:24 — REGNUM «Россия резко нарастила группировку войск на границе с Украиной. Киев расценивает такие действия Кремля как создание предусловий для полномасштабного вторжения РФ». Об этом 20 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в г. Бахмут (Донетчина).

«Сейчас мы расцениваем действия Российской Федерации по целенаправленному наращиванию вооруженных сил на нашей границе, как предусловие для полномасштабного вторжения РФ на нашу землю. По предложениям руководства ВСУ я немедленно утвердил режим и план мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных областях нашего государства. Им определены четкие задачи по подготовке к отпору российской агрессии. Регулярно получаю доклады как от руководства ВСУ, так и от секретаря СНБО, от руководителей силовых структур о ходе выполнения запланированных мероприятий и лично проверяю наиболее важные из них», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что «с августа 2018 года Россия перебрасывает к украинской границе танки, бронированные машины, системы залпового огня и оперативно-тактические комплексы».

«Группировка в Азовском море, целью которой является оккупация Азовского моря и Керченского пролива, со стороны Российской Федерации значительно усилилась… С конца августа Россия усилила военные группировки вдоль всей границы с Украиной — от Беларуси до Крыма и побережья Черного и Азовского морей, и Приднестровья. Увеличивается количество российских войск, танков, бронированных машин, систем залпового огня, появились оперативно-тактические комплексы. В целом наземная группировка войск России вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях составляет больше 28 батально-тактических групп. Танков — более 1120, боевых бронированных машин — более 2600, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня, шесть оперативно-тактических ракетных комплекса», — рассказал Порошенко.

Он также проинформировал, что за три недели действия режима военного положения «ВСУ нарастили военную мощь и усилии оборонный потенциал страны».

«По итогу трех недель мы уже сейчас можем подбить конкретные практические результаты. Конечно, не о всех из них я могу рассказать, но отмечу, что в направлении укрепления обороноспособности страны сделано много. В частности, усилена противовоздушная оборона. Мы нарастили воздушные силы на угрожающих направлениях, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории областей, которые граничат с РФ… В короткие сроки бригады были доукомплектованы резервистами первой очереди», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Большая часть норм правового режима военного положения будет введена в случае «сухопутной агрессии со стороны России».

В дополнении к указу о вводе военного положения описаны права граждан, которые ограничат в случае введения военного положения. В частности, документ предусматривает ограничение прав человека на неприкосновенность жилья (ст.30), личной жизни (ст.32), тайну телефонных разговоров (ст. 31), свободу передвижения (ст.33), свободу мысли и слова (ст.34), прав граждан избирать и быть избранными (ст. 38), прав на мирные собрания (ст. 39), прав распоряжаться своей собственностью (ст.41), прав на предпринимательскую деятельность (ст. 42), прав на свободный выбор деятельности (ст. 43) и прав на забастовку (ст. 44), а также прав на образование (ст. 53).