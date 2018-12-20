На российско-индийских учениях «Авиаиндра-2018» проведены ночные стрельбы

Нью-Дели, , 17:22 — REGNUM В ходе совместных российско-индийских военных учений «Авиаиндра-2018» экипажи самолетов и вертолетов выполнили ночные стрельбы, сообщает 20 декабря департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Совместные экипажи из российских и индийских военных летчиков в темное время суток произвели пуски ракет и бомбометание на истребителях-бомбардировщиках Су-30МКИ, а также стрельбы из пушки транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Огневое поражение наносилось по наземным целям условного противника. В ночных стрельбах участвовали более 10 самолетов и вертолетов ВВС Индии.

Кроме ночных стрельб летчики отработали теоретические вопросы, взаимодействие в группах и руководство полетами.

как сообщало ИА REGNUM, совместные индийско-российские летно-тактические учения «Авиаиндра-2018» проходят в Индии на авиабазе Джодхпур. В них участвуют около 20 летчиков российской истребительной, штурмовой, армейской и военно-транспортной авиации, а также специалисты сопутствующих авиационных и наземных служб.

Учения «Авиаиндра-2018» будут продолжаться до 21 декабря.

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