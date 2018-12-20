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Политолог: «Сработает ли в России экспансия социального оптимизма?»

Политика

Политолог Константин Калачёв считает, что оценивать итоги пресс-конференции Владимира Путина необходимо по реакции населения страны

Москва, 20 декабря 2018, 19:55 — REGNUM  Общение главы государства со СМИ прошло без резких поворотов, по традиционному сценарию. Был дан посыл на «прорыв», и сейчас главное, как его воспримет целевая аудитория, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Константин Калачёв после пресс-конференции Владимира Путина.

«Сработает ли вербальная интервенция и экспансия социального оптимизма? Неоднократно прозвучало слово «прорыв», который нам нужен. И понятно, что мы должны идти вперёд, развивать экономику, общественные институты. Между тем вопрос «доверяет ли президент представленной ему статистике» говорит о том, что в обществе есть сомнение в официальной картине мира», — считает политолог Константин Калачёв.

Напомним, 20 декабря 2018 года в Москве прошла 14-я по счёту пресс-конференция главы государства. На неё было аккредитовано рекордное число журналистов — более 1,7 тыс. из отечественных и зарубежных СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Мнение: пресс-конференция Путина прошла под девизом «Нам нужен прорыв»

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Пресс-конференция Владимира Путина
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