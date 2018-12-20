В Каире уничтожены террористы, готовившие атаки против коптов

Каир, , 17:17 — REGNUM Силы безопасности Египта ликвидировали ячейку террористов, готовивших атаки против христиан-коптов в новогодние праздники, 20 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению МВД Египта, в ходе спецоперации в Каире были убиты восемь боевиков, ещё четверо арестованы.

Ликвидированная ячейка исламистов относилась к «боевому крылу» группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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