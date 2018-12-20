Депутат ГД: Россия не намерена бросать своих соотечественников

Симферополь, , 17:08 — REGNUM Те, действия, зачастую осуждаемые Западом, которые Россия предпринимает для защиты своих граждан и соотечественников, направлены не только на поддержание стабильности и порядка в стране, но и в целом во всём мире. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, комментируя итоговую пресс-конференцию Владимира Путина 20 декабря.

«Во время пресс-конференции президент подчеркнул, что мировое сообщество недооценивает угрозу развития военных конфликтов вплоть до разрушения всей цивилизации. Особенно это актуально для крымчан в условиях усиливающихся провокаций со стороны Украины», — отметил парламентарий.

По его мнению, глава РФ верно заметил, что президент Украины Пётр Порошенко решает личные проблемы и поднимает рейтинг исключительно за счёт интересов собственной страны.

«Тем не менее, Крым сегодня является частью России, и какие бы выпады ни делались по поводу усиления здесь военного присутствия, именно Россия будет принимать решения для защиты своих граждан. Конечно же, для крымчан это является главной гарантией. Также отдельного внимания, безусловно, заслуживают вопросы об изменениях в миграционном законодательстве, которые принимаются и будут приниматься. Мы делали, и будем продолжать делать всё для защиты и поддержки русских людей независимо от того, где они живут, — в России, в Донбассе или на Украине. К сожалению, как правильно заметил президент, пока у власти на Украине находятся русофобы, о налаживании отношений не может быть и речи. Тем не менее, отказываться от поддержки Донбасса Россия не намерена», — подчеркнул Андрей Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на большой итоговой конференции Владимир Путин заявил, что Россия вправе строить свою военную политику в Крыму и остальных регионах страны так, как посчитает нужным.

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