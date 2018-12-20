Ветеран свердловской политики: «Пресс-конференция Владимира Путина удалась»

Екатеринбург, , 17:08 — REGNUM Требование времени — прежде всего заниматься внутренними делами, и с этой точки зрения пресс-конференция президента России Владимира Путина удалась. Об этом заявил экс-глава Свердловской областной думы (1995−1996) и Областной думы регионального Законодательного собрания (1996−2000) Вячеслав Сурганов корреспонденту ИА REGNUM.

«Пресс-конференция была достойной. На все вопросы президент отвечает аргументировано, со знанием дела, с пониманием значимости. Был в точку вопрос о региональных чиновниках. Требование времени — прежде всего заниматься внутренними делами. Были вопросы об экологии, мусорной реформе — полностью разделяю здесь точку зрения президента. Если этим не будут заниматься должным образом в регионах, никогда из этого дерьма не выйдем», — считает 85-летний ветеран свердловской политики.

Также Сурганов отметил выдержку президента.

«Я даже поражаюсь: был украинский журналист Роман Цимбалюк. Все приготовились к тому, что он устроит провокацию, А президент всё-таки дал ему слово. И тот оскорбил его, президента нашей страны! А у Путина даже мускул не дернулся на лице!» — впечатлён экс-депутат.

Напомним, 20 декабря прошла Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства отвечал на вопросы журналистов 3 часа 44 минуты и успел дать 68 ответов.

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