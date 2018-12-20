Четверг, 20 Декабря 2018 года
17:34:07 МСК

Лидеры Каталонии, находящиеся в испанской тюрьме, прекратили голодовку

Политика

Заключенным удастся обратиться в Европейский суд по правам человека

Мадрид, 20 декабря 2018, 17:11 — REGNUM  Лидеры сепаратистов Каталонии, находящиеся в испанской тюрьме, приняли решение прекратить голодовку, 20 декабря передает агентство Associated Press.

По словам адвоката политиков Пилар Кальво, голодовка привела к результату — заключенным удастся обратиться в Европейский суд по правам человека после того, как Конституционный суд Испании пересмотрел их апелляцию.

Каталонские политики Жорди Санчес и Жорди Турул объявили голодовку 1 декабря, 3 декабря к ним присоединились бывшие министры регионального правительства Жозеп Рулл и Жоаким Форн.

Читайте также: Санчес потребовал от лидеров Каталонии прекратить «подстрекательства»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Референдум о независимости Каталонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить