Лидеры Каталонии, находящиеся в испанской тюрьме, прекратили голодовку

Мадрид, , 17:11 — REGNUM Лидеры сепаратистов Каталонии, находящиеся в испанской тюрьме, приняли решение прекратить голодовку, 20 декабря передает агентство Associated Press.

По словам адвоката политиков Пилар Кальво, голодовка привела к результату — заключенным удастся обратиться в Европейский суд по правам человека после того, как Конституционный суд Испании пересмотрел их апелляцию.

Каталонские политики Жорди Санчес и Жорди Турул объявили голодовку 1 декабря, 3 декабря к ним присоединились бывшие министры регионального правительства Жозеп Рулл и Жоаким Форн.

Читайте также: Санчес потребовал от лидеров Каталонии прекратить «подстрекательства»