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Челябинский губернатор заявил о положительных тенденциях в регионе

Политика

Ранее Владимир Путин отметил на пресс-конференции о том, что в работе чиновников нужны позитивные перемены и конкретные результаты, которые почувствуют люди

Челябинск, 20 декабря 2018, 16:56 — REGNUM  В Челябинской области зафиксированы такие положительные тенденции, как увеличение потребительского спроса розничной торговли. Об этом после пресс-конференции Владимира Путина заявил губернатор Борис Дубровский.

«У нас есть очевидные успехи в области импортозамещения, прежде всего, в АПК. Эти результаты надо закреплять и развивать», — сказал глава области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция прошла сегодня, 20 декабря и продлилась почти четыре часа. В ходе неё Владимир Путин отметил, что в работе органов власти нужны положительные перемены и конкретные результаты работы, которые почувствуют люди.

Читайте развитие сюжета: Ветеран свердловской политики: «Пресс-конференция Владимира Путина удалась»

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Пресс-конференция Владимира Путина
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