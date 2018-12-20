Челябинский губернатор заявил о положительных тенденциях в регионе

Челябинск, , 16:56 — REGNUM В Челябинской области зафиксированы такие положительные тенденции, как увеличение потребительского спроса розничной торговли. Об этом после пресс-конференции Владимира Путина заявил губернатор Борис Дубровский.

«У нас есть очевидные успехи в области импортозамещения, прежде всего, в АПК. Эти результаты надо закреплять и развивать», — сказал глава области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция прошла сегодня, 20 декабря и продлилась почти четыре часа. В ходе неё Владимир Путин отметил, что в работе органов власти нужны положительные перемены и конкретные результаты работы, которые почувствуют люди.

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