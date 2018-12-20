Тамбовские власти делают «акцент на качестве строительства»

Тамбов, , 16:56 — REGNUM Строительная отрасль в целом по стране переживает не самые лучшие времена, но задача региональных властей — выбрать правильные направления для господдержки, будь то жилищное строительство, дорожное или возведение социально значимых объектов, и обеспечить высокое качество работ. О том, какие акценты в управлении строительной отраслью региона были расставлены в уходящем году и что планируется сделать в следующем, корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев.

«Наша задача — построить хорошие, качественные школы»

«Замечательным объектом» назвал вице-губернатор обновленное здание Оборонинской школы Мордовского района. Школа получилась современной, красивой, инновационной, большой и удобной.

«Мордовская школа — один из самых сложных проектов, который нам пришлось реализовывать на территории региона. Это был долгострой. Только благодаря волевому решению губернатора Александра Никитина он был закончен и принят в эксплуатацию. Было много проблем с проектной документацией, соответствием объекта требованиям безопасности. Но со всеми задачами мы справились, и объект получился замечательным, — подчеркнул Арсен Габуев.

По его словам, в настоящее время завершается строительство двух других грандиозных объектов — школ в Рассказово и Мичуринске. Строительная составляющая уже практически закончена и там, и там. Затем в школах будут устанавливать учебное оборудование, а откроются они в соответствии с намеченными сроками — 1 сентября 2019 года.

Проект мичуринской школы можно назвать уникальным: здесь создана полноценная спортивная инфраструктура. Есть бассейн, спортзалы и стадион с современным качественным газоном. И логистика этой школы хорошо продумана: детям комфортно будет перемещаться как внутри школы, так и рядом с ней.

Вице-губернатор подчеркнул, что строительство нового социального объекта — это не просто строительство здания. Это целый комплекс работ по созданию необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, которая должна работать как часы, функционировать четко, без сбоев. Строительный комплекс региона с поставленными задачами успешно справляется. В этом уже убедились жители Мордовского района, которые видят, как работает школа «Политех Плюс». Вскоре убедятся и жители городов Мичуринск и Рассказово.

У них эстафетную палочку в ближайшее время примет и Тамбов. Арсен Габуев рассказал, что в областном центре уже выделены участки под строительство сразу нескольких современных образовательных комплексов. В частности, новая школа, рассчитанная на 1,8 тысячи учебных мест, будет построена в центре Тамбова. Новые школы на 2,5 тысячи учебных мест каждая появятся в южной части города и на севере, в микрорайоне «Телецентр».

Стадион «Тамбов»: реконструкция продолжится

На зимние каникулы футбольный клуб «Тамбов» ушел, находясь на первом месте в турнирной таблице Олимп-первенства ФНЛ-2018/19 годов. Успех горожан вдохновил местных любителей футбола и сделал реальными разговоры о возможном переходе команды в РФПЛ. В связи с этим возник вопрос, будет ли готов стадион «Спартак» к возможному повышению статуса тамбовской команды. Как президент ФК «Тамбов», Арсен Габуев подчеркнул, что сейчас делается все возможное, чтобы команда могла играть на своем газоне.

Работы по преображению стадиона «Спартак» начались в 2017 году. Губернатор Александр Никитин поставил конкретную задачу по его реконструкции: стадион должен соответствовать всем современным требованиям для проведения соревнований самого высокого уровня, а также домашних матчей футбольного клуба «Тамбов».

В рамках реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» на первые два этапа реконструкции стадиона из бюджета региона выделено 58 млн рублей. И сейчас на нем уже выполнена установка новой системы освещения. Произведена укладка нового функционального поля с хорошей дренажной системой. Кроме того, газон «Спартака» теперь оснащен системой автоматического полива и системой подогрева.

«Для того, чтобы наш клуб принимал на своем стадионе матчи премьер-лиги, необходимо выполнить ее определенные требования», — отметил вице-губернатор.

Речь, в первую очередь, идёт об установке системы контроля доступа на стадион и увеличении его вместимости до 10 тыс. посадочных мест. Стоит отметить, что продолжение реконструкции стадиона в числе других тем обсуждали на недавней встрече тамбовский губернатор Александр Никитин и министр спорта РФ Павел Колобков. Министр, в частности, поддержал стремление региональных властей привести стадион в соответствие с предъявляемыми требованиями. И уже известно, что в Тамбов безвозмездно будет передано оборудование для систем контроля доступа (система СКУД) с московского стадиона «Спартак».

"Это оборудование было задействовано для проведения матчей чемпионата мира по футболу. Его стоимость превышает 100 млн рублей. Нам его нужно будет только смонтировать», — подчеркнул Арсен Габуев.

Решается вопрос и с увеличением вместимости стадиона. По словам вице-губернатора, сейчас готовится проект реконструкции трибун и подтрибунных помещений. К концу января — началу февраля 2019 года будет получено положительное заключение экспертизы проектной документации, и с марта месяца можно будет приступить к его реализации. Работы по реконструкции стадиона не должны помешать принять в июле месяце домашние матчи на «Спартаке».

«Должна быть единая дорожно-транспортная система»

На начало 2018 года в Тамбовской области планировалось построить, реконструировать и отремонтировать 126 км автомобильных дорог. Но в результате увеличения регионального дорожного фонда области до 5 млрд рублей (из них 1,2 млрд — средства федерального бюджета), а также эффективного подхода к выполнению работ на данный момент построено, реконструировано и отремонтировано 213 км автодорог. Это превысило запланированные объемы в 1,7 раза.

«Сейчас мы особое внимание уделяем оценке качества построенных дорог», — отметил Арсен Габуев.

В этой сфере применяются инновационные методы, а сотрудничество с тамбовскими учеными, особенно Тамбовским государственным техническим университетом, помогает идти в ногу со временем и рассматривать новые технические решения.

«Мы участвуем в круглых столах, общаемся с профессорами, студентами, которые предлагают новые технические решения для дорожного строительства. Например, новые методы улучшения вяжущих свойств битумов. То, что мы можем применять в дорожном строительстве из тех решений, которые предлагаются, мы будем обязательно делать. Однако нужно понимать, что все нововведения, прежде всего, должны быть прописаны в СНИПах. А это небыстрый процесс», — сказал вице-губернатор.

Сейчас при ремонте дорог в регионе используется щебеночно-мастичный асфальтобетон с повышенным содержанием щебня. Это увеличивает прочность покрытия — достигается значительное снижение деформаций его слоя как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Управление автомобильных дорог и транспорта области постоянно повышает требования к качеству выполняемых работ. Подрядчики, в свою очередь, приобретают современную дорожно-строительную технику и оборудование. Например, для текущего ямочного ремонта автомобильных дорог применяется литой асфальтобетон. Его изготавливают в мини-установке — рециклер ЕМ-3200. При этом проведение аварийных и внеплановых ремонтных работ возможно в любое время года и при любой погоде.

«Мы живем в век научно-технического прогресса, когда каждый день происходят новые открытия. И я думаю, что систему контроля качества дорог нам нужно увязать в один большой «Умный город». У нас должна быть единая дорожно-транспортная система, которая будет отвечать всем современным требованиям и, прежде всего, будет удовлетворять жителей нашего региона», — заявил Арсен Габуев.

Решение проблем обманутых дольщиков

Губернатор держит тему так называемых «обманутых дольщиков» на особом контроле. На данный момент признаны пострадавшими и включены в реестр 368 участников долевого строительства семи проблемных объектов на территории области. Но проблемных домов, на самом деле, больше.

«Если в целом взять все проблемные объекты и занести всех пострадавших обладателей недостроенных квартир в реестр, то мы можем получить около тысячи обманутых дольщиков. И решениями их вопросов, вне зависимости от того, включен человек в этот реестр или нет, мы планомерно занимаемся», — говорит вице-губернатор.

Он убежден, что к данному вопросу нужно подходить системно, чтобы в дальнейшем не появлялось новых проблемных объектов. На Тамбовщине утвержден региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. А включение их в специальный реестр носит заявительный характер.

Несмотря на возникающие трудности, Тамбовской области есть, чем гордиться в этом направлении. Так, в 2018 году было завершено строительство долгостроя по улице Агапкина/Победы, 14/13. И 109 участников долевого строительства отпраздновали долгожданное новоселье. Благодаря действиям региональной власти, удалось возобновить строительство 14-этажки в северном микрорайоне Тамбова, которую начали строить еще в 2012 году. Обязательства достроить дом взяла на себя «АИЖК Тамбовской области». Хорошим финалом завершились и истории с долгостроями по переулку Звездный, 13Б и Киквидзе, 73В. Сейчас завершения своих историй ждут дольщики по Киквидзе, 77Б и ряду других домов, и у тамбовских властей есть несколько вариантов решения по каждому проблемному объекту.

В целом, строительная отрасль Тамбовской области завершает 2018 год с хорошими результатами и надеется в следующем году на улучшение экономической ситуации в стране, что непременно отразится и на ее перспективах.