Зюганов: По Курильским островам Путин главное сказал

Москва, , 16:53 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал, что с особым вниманием слушал ответ про ситуацию вокруг Курильских островов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

«Меня насторожило торгашество вокруг Курильских островов. Я сегодня с особым вниманием слушал ответ. По крайней мере главное он (президент РФ Владимир Путин) сказал. А каким образом можно договариваться, если Окинава оккупирована американцами и завтра американцы появятся на любых наших островах», — рассуждает депутат Госдумы.

При этом Зюганов указал на то, что никто не имеет право раздавать российские земли.

«Но есть еще одно. Ни один правительств в России и нигде не имеет права раздавать земли, это общенациональное достояние. Никто не имеет права. У нас нет лишней земли, нам и чужой не надо. Надо твердо и ясно заявить, чтобы там никаких устремлений не было», — подчеркнул Зюганов.

В ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия обеспокоена планами США разместить в Японии системы ПРО. Он отметил, что Москва не считает данные вооружения оборонительными.

«Это часть ядерного потенциала, вынесенная на периферию. Иллюзий нет никаких, мы это понимаем. Но, тем не менее, будем искренне стремиться к заключению мирного договора с Японией», — заявил Путин.

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