Путин пообещал приехать в Чечню не заодно, а специально

Москва, , 16:45 — REGNUM Президент РФ принял приглашение журналиста из Чечни посетить республику. При этом Владимир Путин отметил, что эта поездка должна скорее всего быть не в программе общего визита по региону Северного Кавказа, а специально организованной.

Об этом заявил глава государства в ходе ежегодной пресс-конференции 20 декабря в ответ на слова чеченского журналиста с телеканала «Грозный». Приглашение было сделано в традиционной для кавказского гостеприимства манере.

«У нас есть проспект, названный в вашу честь, строится дворец дзюдо имени Путина. Вы и на выборах получаете один из самых высоких процентов поддержки в нашем регионе. Чеченцы Вас уважают, очень уважают. Хотелось бы пригласить Вас, когда поедете в Карачаево-Черкесию, следующим этапом приезжайте в Чечню», — сказал Хамзат Батукаев.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции Путин уже получил приглашение от журналистки из Карачаево-Черкесии посетить горнолыжные курорты и ответил на него обещанием побывать в этой республике, если будет возможность.

«Заодно в Чечню нельзя приезжать, надо специально ехать. Я приеду обязательно», — заверил Путин.

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