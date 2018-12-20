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Министр инвестиций и инноваций Подмосковья получит карьерный рост

Политика

Окончательное решение по назначению примет губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Красногорск, 20 декабря 2018, 16:41 — REGNUM  Депутаты Московской областной думы согласовали кандидатуру Вадима Хромова на должность заместителя председателя правительства Московской области. Решение принято 20 декабря на заседании правительства.

Кандидатуру Хромова депутатам представил постоянный представитель губернатора в Мособлдуме Александр Горбылёв. Далее состоялась процедура тайного голосования. В результате неё Хромов получил большинство голосов — 38 из 40 народных избранников проголосовали «за».

Вадим Хромов работал в должности министра инвестиций и инноваций Московской области. Он уроженец подмосковного Протвина.

Окончательное решение по назначению примет губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Источники сообщают об уходе с поста зампреда Дениса Буцаева. Пока официальной информации по его отставке нет.

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Отставки и назначения
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