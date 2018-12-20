Комитет ГД в январе обсудит противодействие фейкам и оскорблению властей

Москва, , 16:38 — REGNUM Законопроект о противодействии распространения фейков и оскорбительных высказываний в адрес власти комитет Госдумы по информполитике обсудит в январе 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Владимир Путин в очередной раз указал на то, что общественные нормы должны соблюдаться везде, в том числе и в Сети, которая неотделима от всех сторон нашей жизни. Этот принцип уже сегодня используется в текущей работе над новыми нормами права в интернете, в частности, над законопроектами о противодействии распространения фейковых новостей и оскорбительных высказываний в адрес общества и государственных органов. Мы планируем обсуждение этих проектов в январе на площадке комитета с широким кругом отраслевых экспертов, общественных организаций и представителей средств массовой информации», — заявил Левин.

Отвечая на вопрос о контроле и ограничениях в интернете, президент справедливо обратил внимание на то, что наша молодёжь даёт не только плохие примеры, но и героические, что относится, в том числе, и к поведению в социальных сетях, отметил также парламентарий.