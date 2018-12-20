Мнение: пресс-конференция Путина прошла под девизом «Нам нужен прорыв»

Москва, , 16:37 — REGNUM Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла под девизом, который был задан самым первым вопросом, — «Нам нужен прорыв». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический аналитик Павел Клачков.

«Практически все ответы на вопросы были пронизаны этой идеологией прорыва, причём прорыва именно с опорой на собственные силы, на ресурсы самой России. Очевидно, что Владимир Путин в этой связи уделяет большое внимание именно регионам. Большая часть ответственности за прорыв лежит на них. Также хочется отметить ещё один аспект. Президент уделил большое внимание вопросам безопасности страны. Я увидел, что Путин довольно уверен в себе, он открыто, спокойно и по существу отвечает на любые вопросы, в том числе на провокационные, нелицеприятные», — подчеркнул Павел Клачков.

По его словам, прозвучавшая на мероприятии тема молодёжи — это показатель того, что глава государства настроен позитивно:

«Он привёл в пример героев-десантников, которые героически сдерживали превозмогающие силы противника, как образец для подражания. В то же время он критикует запреты, касающиеся рэп-исполнителей, неумелую политику запретительства».

Россия при Путине довольно устойчива во всех отношениях, считает собеседник ИА REGNUM.

«Прорыв в сельском хозяйстве идёт достаточно успешно, в том числе и в ответ на санкции. Большой блок на пресс-конференции был посвящён международным вопросам. Видно, что РФ ведёт сбалансированную международную политику. Особое внимание Владимир Путин обратил на элементы социализации экономики, справедливое распределение ресурсов. Это долгожданное направление развития. Понятно, что к устарелым формам советского социализма возврат невозможен, но сейчас как никогда востребованы элементы социализации экономики. Также Путин демонстрирует масштабное геополитическое мышление. Он достаточно квалифицированно рассуждает и о церковной политике, и о российско-британских отношениях, об отношениях с Арменией и так далее. В целом пресс-конференция прошла достаточно живо, энергично. Причём президент даже сделал замечание в шутливой форме, что это похоже на несанкционированный митинг. Подводя итог, очевидно, что Владимир Путин обладает объективной картиной происходящего. При этом он не скрывает проблем. Основная — это низкие доходы населения, Владимир Путин её видит, но указывает на существующую тенденцию к росту доходов», — резюмировал политический аналитик Павел Клачков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в Центре международной торговли в Москве состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На это мероприятие были аккредитованы порядка 1,7 тыс. журналистов.

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