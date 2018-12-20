Эксперт: внутренние проблемы России для Путина сейчас важнее внешних

Симферополь, , 16:36 — REGNUM Внутренние проблемы России сейчас для Владимира Путина являются наиболее значимыми, и преобладают над внешними. Такое мнение 20 декабря корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Фетисов, комментируя большую итоговую пресс-конференцию главы государства.

«В целом, пресс-конференцию можно назвать обобщающей. Президент, по сути, не сказал журналистам ничего нового, но обобщил то, что уже говорил ранее. Внешнеполитическая деятельность теперь осуществляется не просто для укрепления позиций России на международной арене, а для того, чтобы приносить пользу для решения внутренних проблем», — подчеркнул эксперт.

По его словам, ключевыми можно назвать темы, которые глава государства обозначил в самом начале пресс-конференции — необходимость совершение рывка в экономике и инфраструктуре.

«Исходя из этих масштабных задач, уже будут решаться и более мелкие», — уверен Дмитрий Фетисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени началась ежегодная большая пресс-конференция главы РФ Владимира Путина, которая продлилась почти четыре часа. На мероприятие было аккредитовано свыше 1,7 тысячи журналистов.