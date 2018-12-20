Смольный разберется с детским футбольным полем после жалобы Путину

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под личный контроль вопрос строительства детского футбольного поля. Об этой проблеме на пресс-конференции президента рассказала Владимиру Путину журналистка Маргарита Баулина.

По ее словам, группа общественных активистов хочет организовать возведение в Петербурге крытого футбольного поля для детей из неблагополучных семей и детских домов. Однако этому мешают различные бюрократические препоны.

Журналистка честно призналась президенту, что инициаторы строительства стадиона в настоящее время действуют от имени коммерческого предприятия, отмечает ИА REGNUM.

Как сообщили в Смольном, Александр Беглов взял под личный контроль этот вопрос и поручил оперативно разобраться в ситуации профильному вице-губернатору Владимиру Кириллову, курирующему развитие спорта и физкультуры.

Напомним, Беглов также поручил разобраться с проблемой обманутых дольщиков, на которую обратила внимание президента журналистка и активистка из Петербурга Алла Андреева.

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