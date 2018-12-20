Путин пообещал продолжить возврат российских детей из Сирии

Москва, , 16:17 — REGNUM Процесс возвращения детей из России, которых в разное время вывезли в Сирию и другие страны, будет продолжен. Для возвращения на родину оказавшихся не по своей воле в зоне боевых действий детей создана специальная программа. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции 20 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Чечни.

По словам президента РФ, вопрос возвращения на Родину российских детей находится под контролем федеральных структур. Им также успешно занимается глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Напомним, два года назад глава Чечни Рамзан Кадыров одним из первых политиков в России признал наличие проблемы нахождения в странах, где идут военные действия, детей из России. В разные годы их вывезли на чужбину родители, сами став членами НВФ. Некоторые дети родились уже в Сирии или Ираке. После того, как их родители были убиты или посажены за решетку, дети оказались в приютах.

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