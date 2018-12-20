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Путин: Крым получит 300 миллиардов рублей на развитие

Политика

Эти средства власти полуострова получат в течение ближайших двух лет

Путин: Крым получит 300 миллиардов рублей на развитие
Иван Айвазовский. Ночь в Крыму. Вид на Аю-Даг. 1850

Москва, 20 декабря 2018, 16:14 — REGNUM  На развитие Крыма в течение двух лет Россия направит 300 миллиардов рублей. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«У нас существует федеральная целевая программа Крыма. На ближайшие два года для развития полуострова предусмотрели 300 миллиардов рублей. Параллельно с этим будет усиливаться и военная компонента», — отметил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что Москва вправе строить свою военную политику в этом регионе так, как посчитает нужным.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия будет строить свою военную политику без оглядки на ООН — Путин

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Пресс-конференция Владимира Путина
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