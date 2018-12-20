Киев переименовал УПЦ. В Раде драка

Киев, , 16:12 — REGNUM Сегодня, 20 декабря, парламент Украины принял в целом законопроект №5309 о переименовании канонической Украинской православной церкви в Украинскую метрополию Русской православной церкви.

За законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организаций» по поводу названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины» проголосовали 240 депутатов.

В документа отмечается, что религиозная организация «обязана в своем полном названии, указанном в ее уставе (положении), отображать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит (частью которой она является), путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации (объединения) с возможным добавлением слов «в Украине» и/или обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации».В пояснительной записке к законопроекту указано, что законопроект разработан с целью обеспечения государственной безопасности и суверенитета Украины, а также «с целью обеспечения общества полной и достоверной информацией».

Спикер Рады Андрей Парубий поздравил депутатов с принятием важного решения и призвал отдельных депутатов Оппоблока к соблюдению порядка.

«Я вам сообщаю, решение принято. Не беснуйтесь, или мне придется вас просто перекрестить, выгнать беса из зала. Закон принят, я об этом огласил публично», — сказал Парубий в ответ на замечания к закону со стороны депутата от фракции Оппозиционный блок Вадима Новинского.

После этого депутат от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич сорвал с трибуны Рады плакат в поддержку украинских заключенных в России.

Депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза попытался отнять плакат, после чего произошла потасовка. В результате депутат от парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко пропустил прямой удар с правой от Березы и завалился в депутатское кресло. Также пострадал Шуфрич.

Кроме того, сегодня под стенами Рады проходит митинг сторонников канонической Украинской православной церкви (до 1 тыс чеовек). Митингующие стоят с плакатами: «Мы молимся, чтобы Господь дал вам разум», «Депутаты! Вы слуги народа или его палачи? Верующие УПЦ — это ваш народ».Как сообщало ИА REGNUM, в Раде зарегистрированы два законопроекта по изменению названий церквей — №5309 и №5309/П. В ноябре предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон об изменении названия Украинской православной церкви на «Русскую православную церковь».

Напомним, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии прошел объединительный собор украинских церквей. В результате была создана поместная автокефальная Православная церковь Украины. При этом неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь прекратили свое существование. Также на соборе был выбран предстоятель единой поместной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Кроме того, 17 декабря синод канонической Украинской православной церкви отстранил от должностей митрополитов Винницкого и Барского Симеона и Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, которые приняли участие в объединительном соборе украинских православных церквей и создании объединенной Православной церкви Украины.

В Русской православной церкви объединительный собор назвали «канонически ничтожным», заявив, что на нем «неканонического архиерея избрали таким же неканоническим предстоятелем».