Путин ответил на вопрос о «милитаризации» Крыма и Азовского моря

Москва, , 16:11 — REGNUM Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина главу государства спросили о том, готова ли Москва на фоне принятия ООН резолюции о «милитаризации» РФ Крыма, а также части Азовского моря объявить всю акваторию своей территорией, сообщает 20 декабря корреспондент ИА REGNUM.

По словам российского лидера, в 2014 году жители Крыма провели референдум, на котором подавляющее большинство граждан проголосовали за воссоединение с Россией.

«С этого момента, после соответствующих внутригосударственных процедур Крым стал частью Российской Федерации. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение», — отметил Путин.

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Глава государства также напомнил, что 11 сентября 2017 года украинские суда, исполнив все требования прохода через Керченский пролив, спокойно были проведены российскими лоцманами в Азовское море. Но в 2018 году, как сказал Путин, все было иначе — была осуществлена провокация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генассамблея ООН приняла внесённую Украиной резолюцию о «милитаризации» Крыма и Севастополя, а также части Чёрного моря и Азовского моря. Документ, направленный против России, поддержали 66 стран, против проголосовали 19, воздержалось 72 государства.

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