Россия будет строить свою военную политику без оглядки на ООН — Путин

Москва, , 16:09 — REGNUM После 2014 года, когда жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, Москва вправе строить свою военную политику в этом регионе так, как посчитает нужным. Об этом на большой итоговой пресс-конференции 20 декабря заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о готовности России объявить акваторию Азовского моря своей территорией.

«Безопасность России на этом направлении будет, безусловно, обеспечена. Ничего лишнего мы там создавать не собираемся, но всё, что нужно, будет там сделано», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что Россия не препятствует прохождению иностранных судов, в том числе украинских, если все процедуры выполнены по правилам.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, предложенная Украиной в соавторстве с 40 другими государствами, с призывом к России вывести свои Вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить «временную оккупацию территории Украины».

Документ поддержали 66 стран, против высказались 19, а 72 страны при этом воздержались от голосования.

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