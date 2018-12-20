Путин завершил большую пресс-конференцию обещанием журналистам

Москва, , 16:07 — REGNUM Межнациональная журналистика получит поддержку, заверил президент России Владимир Путин перед окончанием большой пресс-конференции в Москве 20 декабря.

У главы государства попросили поддержки для межнациональной журналистики. Такую поддержку Путин пообещал, после чего объявил о завершении мероприятия.

Президент поблагодарил всех представителей СМИ и поздравил с наступающим Новым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Центре международной торговли в Москве состоялась традиционная пресс-конференция президента РФ, на которую в этом году было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. На протяжении нескольких часов Путин отвечал на вопросы из разных сфер.

Так, он назвал главными событиями в 2018 году выборы президента и Чемпионат мира по футболу. Президент заявил о необходимости кардинально сократить число людей, живущих за чертой бедности.

Говоря о своем здоровье, Путин ответил: «Не дождетесь!». Он также признался, что должен будет когда-нибудь жениться «как порядочный человек».

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