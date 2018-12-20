Путин о возвращении детей из Сирии: есть целая программа

Москва, , 16:03 — REGNUM Вопрос возращения детей в Россию из Сирии и других зон конфликта на Ближнем Востоке — это важнейшая задача государства, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Путина, в России есть целая программа по возвращению детей из Сирии. Она работает, дети возвращаются. Эта важная работа будет и далее продолжаться.

Что касается аэропорта в Грозном, то он, по словам Путина, работает.

«Если есть какие-то сложности в работе аэропорта, мы обсудим это вопрос с Рамзаном Кадыровым», — ответил Путин на вопрос журналиста о работе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит большой пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы более 1,7 тыс. журналистов.

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