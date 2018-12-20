Четверг, 20 Декабря 2018 года
17:39:16 МСК

Путин о возвращении детей из Сирии: есть целая программа

Политика

Это одна из важных задач государства

Москва, 20 декабря 2018, 16:03 — REGNUM  Вопрос возращения детей в Россию из Сирии и других зон конфликта на Ближнем Востоке — это важнейшая задача государства, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Путина, в России есть целая программа по возвращению детей из Сирии. Она работает, дети возвращаются. Эта важная работа будет и далее продолжаться.

Что касается аэропорта в Грозном, то он, по словам Путина, работает.

«Если есть какие-то сложности в работе аэропорта, мы обсудим это вопрос с Рамзаном Кадыровым», — ответил Путин на вопрос журналиста о работе аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит большой пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы более 1,7 тыс. журналистов.

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить