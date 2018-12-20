Суд Грузии заключил под стражу активиста ЕНД

Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Гурджаанский районный суд в Грузии 20 декабря вынес постановление о заключении под стражу активиста «Единого национального движения» Давида Киркитадзе, устроившего драку с полицией и повредившего автомобиль МВД во время акции протеста в селении Велисцихе. Инцидент произошел в день церемонии инаугурации нового президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая проходила в Телави. Оппозиция, представленная ЕНД, намеревалась прибыть на место инаугурации и выразить свой протест против «нелегитимного президента».

В связи с введенными полицией ограничениями на трассах, ведущих в Телави, колонна оппозиции у Велисцихе была остановлена кордоном полиции, из-за чего участники протестной акции потребовали открыть дорогу и пропустить их к месту инаугурации. Давид Киркитадзе проявлял в этом деле особую активность. Телекомпании распространили кадры, на которых видно, как оппозиционный активист при помощи соратников взбирается на полицейский автобус, выламывает стекло и через окно колотит руками и ногами находящегося там сотрудника полиции.

После окончания инаугурации глава МВД Георгий Гахария пообещал, что все, кто так или иначе совершил в этот день преступные действия, будут привлечены к ответственности. Давид Киркитадзе был задержан 18 декабря, а так как инцидент, в котором он участвовал, случился в селении Велисцихе, его дело было передано на рассмотрение Гурджаанского районного суда.

Соратники Киркитадзе по партии и его бывшие однопартийцы, члены «Европейской Грузии», а также поддерживающие нынешнюю оппозицию неправительственные организации расценили решение суда как незаконное и потребовали освобождения Киркитадзе. Лидеры «Единого национального движения» заявили, что считают Давида Киркитадзе личным политзаключенным Бидзины Иванишвили, и предупредили всех своих сторонников, что нынешняя власть продолжит репрессии и число заключенных в ближайшие дни возрастет.

Решение суда было вынесено на фоне проходившей в райцентре Гурджаани, у здания суда, акции протеста. В связи с этой акцией МВД мобилизовало дополнительные силы полиции и обеспечило охрану здания суда. У входа в суд оппозицию встретила цепочка полицейских-женщин, что было воспринято лидерами ЕНД как проявление слабости нынешней власти, решившейся спрятаться за спины слабого пола.

Комментарий в связи с обвинениями оппозиции сделала заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили, которая расценила их заявления как принижение роли полицейских женщин в обеспечении правопорядка в стране.

«Я выслушала заявления представителей оппозиции и неправительственного сектора о том, что женщины там (у суда) не должны были стоять. Я считаю это умалением роли полицейских-женщин. В МВД женщины занимают достаточно высокие должности, в том числе два заместителя министра — женщины. Это указывает на приоритетность вопроса. Аппелирование этим вопросом принижает роль полицейских-женщин в полиции, так как они так же хорошо могут защищать правопорядок и выполнять полицейские функции, как и мужчины», — подчеркнула замминистра.