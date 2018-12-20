Четверг, 20 Декабря 2018 года
17:38:41 МСК

Путин об укрупнении регионов ДФО: Захотят — пожалуйста

Политика

Форпост на Дальнем Востоке дает России дополнительные конкурентные преимущества, напомнил он

Москва, 20 декабря 2018, 15:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин не исключил возможного укрупнения регионов Дальнего Востока. Этот вопрос они должны решить сами, заявил он в ходе большой пресс-конференции 20 декабря.

«Если Сахалин и Приморский край захотят укрупниться — пожалуйста, пусть проведут соответствующие процедуры, референдумы», — сказал Путин.

Он также рассказал, как будет поддерживаться экономика Дальнего Востока, в том числе и в высоких технологиях, космической отрасли. Так, там будут развивать образование, авиастроение, судостроение, научную отрасль. Примером является космодром «Восточный», отметил президент.

В Приморье существуют проекты ТОР, Дальневосточный гектар, поддержка экспорта. Форпост на Дальнем Востоке дает России дополнительные конкурентные преимущества, напомнил он и заверил, что результаты будут.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Путин традиционно отвечает на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции. На мероприятие аккредитованы более 1700 представителей СМИ.

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пресс-конференция Владимира Путина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить