Путин об укрупнении регионов ДФО: Захотят — пожалуйста

Москва, , 15:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин не исключил возможного укрупнения регионов Дальнего Востока. Этот вопрос они должны решить сами, заявил он в ходе большой пресс-конференции 20 декабря.

«Если Сахалин и Приморский край захотят укрупниться — пожалуйста, пусть проведут соответствующие процедуры, референдумы», — сказал Путин.

Он также рассказал, как будет поддерживаться экономика Дальнего Востока, в том числе и в высоких технологиях, космической отрасли. Так, там будут развивать образование, авиастроение, судостроение, научную отрасль. Примером является космодром «Восточный», отметил президент.

В Приморье существуют проекты ТОР, Дальневосточный гектар, поддержка экспорта. Форпост на Дальнем Востоке дает России дополнительные конкурентные преимущества, напомнил он и заверил, что результаты будут.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Путин традиционно отвечает на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции. На мероприятие аккредитованы более 1700 представителей СМИ.

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