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Путин ответил на вопрос о внесении изменений в Конституцию

Политика

Вопрос стал одним из последних на итоговой пресс-конференции главы государства

Москва, 20 декабря 2018, 15:57 — REGNUM  Изменения в Конституции Российской Федерации — это предмет широкого общественного обсуждения. Об этом заявил в ходе итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уральский журналист задал главе государства вопрос о возможных изменениях в Конституции России, связанных с введением государственной идеологии и национальной идеи. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что подобные изменения являются предметом широкого общественного обсуждения.

Напомним, 20 декабря в Москве проходит очередная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На участие в ней аккредитовано более 1700 представителей российских и зарубежных средств массовой информации.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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