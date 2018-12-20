Путин: в стране растет пропасть между доходами бедных и богатых

Москва, , 15:47 — REGNUM Ситуация с реальными доходами населения начала выправляться после падения с 2015 года, однако пропасть между доходами богатых и бедных по-прежнему увеличивается. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комментируя слова журналиста о том, что российский народ «не верит цифрам» и живет тяжело, российский лидер отметил, что проблема заключается не в том, что цифры не верные, а в том, что «с ними не работают».

«Я же приводил данные, связанные с падением реальных располагаемых доходов населения. Чего же здесь хорошего-то? Они как упали в 2015 году, а потом и вовсе — 5,8%. Но я сказал, что тенденция выправляется. И это достоверный фактор», — подчеркнул Путин.

Также глава государства обратил внимание на то, что в России постепенно растет пропасть между доходами богатых и бедных, однако этот разрыв увеличивается и в других странах — например, в США. Этим обстоятельством воспользовался в ходе президентской кампании штаб Дональда Трампа, добавил Путин.

Тем не менее, по мнению президента, в России следует кардинально сократить число людей, живущих за чертой бедности.

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