Гражданские институты ДР Конго опасаются народных волнений

Букаву, Конго, , 15:55 — REGNUM Выборы в Демократической Республике Конго (ДРК) в очередной раз откладываются. Гражданские институты опасаются народных волнений в ближайшие дни, сообщает Deutsche Welle Swahili.

В сообщении, которое распространилось в сети и СМИ, гражданские институты провинции Киву заявили, что не намерены соглашается с переносом даты выборов, так как ранее президентские выборы-2018 в ДРК переносили уже множество раз.

Глава гражданских институтов, Пэйшент Башомбе сказал, что если выборы и правда сейчас перенесут, то в стране поднимется мятеж ещё до официальной даты голосования.

Башомбе призвал граждан ДРК и ООН усилить давление на правительство, чтобы оно вместе с избирательной комиссией CENI подготовилось к выборам 23 декабря, как и планировалось.

Жители выразили свое разочарование переносом даты выборов, ведь они настроились идти голосовать 23 декабря.

До настоящего момента кандидаты в президенты не знают, есть ли смысл продолжать свои предвыборные кампании, или же они будут приостановлены.