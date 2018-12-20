Четверг, 20 Декабря 2018 года
15:29:29 МСК

Путин рассказал, что является главной внешнеполитической целью России

Политика

Этой целью является развитие державы

Москва, 20 декабря 2018, 15:29 — REGNUM  Россия на мировой арене должна занимать надёжное место как равная среди равных. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам российского лидера, основной внешнеполитической целью России является развитие державы.

«Главная цель нашей внешней политики — обеспечить благоприятные условия для развития Российской Федерации», — подчеркнул президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не строит никаких планов по захвату всего мира, эти планы строят в другом месте — в Соединенных Штатах.

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Внешняя политика России
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