Путин рассказал, что является главной внешнеполитической целью России

Москва, , 15:29 — REGNUM Россия на мировой арене должна занимать надёжное место как равная среди равных. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам российского лидера, основной внешнеполитической целью России является развитие державы.

«Главная цель нашей внешней политики — обеспечить благоприятные условия для развития Российской Федерации», — подчеркнул президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не строит никаких планов по захвату всего мира, эти планы строят в другом месте — в Соединенных Штатах.

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