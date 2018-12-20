В Киеве рассказали о лидерах парламентских выборов

Киев, , 15:32 — REGNUM По данным социологов, в тройку партий-лидеров избирательной кампании в Верховную раду входит «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также президентский «Блок Петра Порошенко», заявили представители Института анализа и прогнозирования и аналитической группы «Социопрогноз» 20 декабря во время пресс-конференции в издании «Укринформ».

На грядущих выборах в Верховную раду точно будут голосовать 36% граждан Украины, ещё 40% заявили, что скорее всего пойдут на выборы, заявил руководитель аналитической группы «Социопрогноз» Михаил Пересунько.

Партию «Батькивщина» готово поддержать 25% определившихся избирателей, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 13,5%, а «Блок Петра Порошенко» — 13,3%.

На президентских выборах точно намерены проголосовать 45% избирателей и 33% — вероятно.

Среди определившихся, наибольшую популярность завоевала Юлия Тимошенко, у неё 24,5% голосов. На втором месте — Юрий Бойко и Пётр Порошенко с 13,1% голосов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Пётр Порошенко попытался поднять свой рейтинг при помощи провокации в Керченском проливе, однако эта практика губительная для всей Украины.

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