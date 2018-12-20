Путин: идеи развития России должны генерировать в Минэкономразвития

Москва, , 15:31 — REGNUM Идеи развития России должны генерировать в Министерстве экономического развития. Об этом заявил в ходе итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос журналиста частного телеканала «Министерство идей» из Екатеринбурга, глава государства пояснил, что в России есть министерство, в котором должны генерировать идеи развития.

«Министерство экономического развития в принципе должно выполнить эту функцию, оно должно генерировать идеи развития, но готов обсудить ваше предложение», — сообщил Владимир Путин, отвечая на предложение создать министерство идей в России.

Напомним, в Москве 20 декабря проходит 14-я традиционная итоговая пресс-конференция главы государства. Отметим, что общая продолжительность итоговых пресс-конференций Владимира Путина за все предыдущие годы составляет более 40 часов.