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Путин: идеи развития России должны генерировать в Минэкономразвития

Политика

Глава государства ответил на вопрос о создании в стране министерства идей

Москва, 20 декабря 2018, 15:31 — REGNUM  Идеи развития России должны генерировать в Министерстве экономического развития. Об этом заявил в ходе итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос журналиста частного телеканала «Министерство идей» из Екатеринбурга, глава государства пояснил, что в России есть министерство, в котором должны генерировать идеи развития.

«Министерство экономического развития в принципе должно выполнить эту функцию, оно должно генерировать идеи развития, но готов обсудить ваше предложение», — сообщил Владимир Путин, отвечая на предложение создать министерство идей в России.

Напомним, в Москве 20 декабря проходит 14-я традиционная итоговая пресс-конференция главы государства. Отметим, что общая продолжительность итоговых пресс-конференций Владимира Путина за все предыдущие годы составляет более 40 часов.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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