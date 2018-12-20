Путин сообщил, где находится «штаб по захвату мира»

Москва, , 15:20 — REGNUM Россия не строит никаких планов по захвату всего мира, эти планы строят в другом месте — в Соединенных Штатах. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

После того как африканский журналист задал российскому лидеру вопрос относительно его планов по управлению всем миром, Путин сообщил, что знает, где находится на самом деле «штаб по захвату мира».

«Мы знаем, где находится штаб по планам захвата всего мира. И он не в Москве», — отметил Путин.

Говоря о военных бюджетах мировых держав становится понятным, кто в действительности хочет править всем миром — этого хотят Соединенные Штаты. Кроме того, добавил глава государства, Россия — хороший инструмент для сплочения стран НАТО, иначе блок окажется ненужным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя заявления Вашингтона о выводе войск США из Сирии президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве пока не видят признаков вывода американских войск, но допускают, что такое возможно, отметил президент.

Читайте также: Путин ответил на вопрос о выводе войск США из Сирии и победе над террористами