Ростовчане требуют отставки директора департамента транспорта

Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону, пострадавшие от «транспортной революции», требуют отставки директора городского департамента транспорта Сергея Саенко. Причиной обращения к сити-менеджеру Виталию Кушнарёву стали претензии к работе городского транспорта после оптимизации сферы пассажирских перевозок, сообщает ИА REGNUM.

По мнению горожан, транспортная реформа была проведена с целью завысить объём финансирования проводимых работ, а также при наличии конфликта интересов и коррупционной составляющей при проведении конкурса.

«Задача улучшения транспортного обслуживания не только техническая, но и социально-экономическая. Этот факт также не был учтен идеологами «реформы» и соответствующие специалисты к работе не привлекались. Не было проведено широкое общественное обсуждение предлагаемых нововведений. Проект не был направлен на рецензию специалистам из других научно-исследовательских организаций», — отмечают пассажиры.

ИА REGNUM сообщало, что свыше 50% маршрутов в Ростове-на-Дону в вечерние часы не обслуживаются. Несмотря на то, что согласно госконтракту водители должны работать в двухсменном режиме до 23:00, они покидают линию заранее. В антирейтинге — ООО «Карат», ООО «Авто-Лидер» и ООО «ЛегионАвтоТранс». Стоит отметить, что ранее в региональном правительстве признали провал транспортной реформы.

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