Верховная рада Украины «переименовала» УПЦ МП

Киев, , 14:49 — REGNUM Верховная рада Украины приняла законопроект о принудительном переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 20 декабря парламентский телеканал Рада.

Антицерковное решение поддержали 240 депутатов. В законе №5309 «О свободе совести и религиозных организациях» сказано:

«Обязать религиозные организации, которые входят в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится за пределами Украины, в государстве, которое, согласно закону Украины, признано осуществляющим военную агрессию против Украины и временно оккупировало часть территории Украины, отображать принадлежность к этой религиозной организации путём воспроизведения в своём названии полного уставного названия такой религиозной организации».

Поскольку Верховная рада считает Россию «страной агрессором», данное решение обязывает Украинскую православную церковь изменить название на «Русскую православную церковь на Украине».

«Поправки, принятые сегодня, которые заставляют изменить название УПЦ, можно и выполнить. «Каноническая Украинская православная церковь в духовном единстве с Русской православной Церковью». Это же не нарушает закон?», — прокомментировал решение Рады политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в социальной сети Facebook.

Закон также запрещает священникам УПЦ МП проводить богослужения в частях ВСУ.

Во время обсуждения депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик заявил, что принятие закона №5309 станет началом серьёзного гражданского конфликта на Украине.

Напомним, у стен Верховной рады в знак протеста против данного закона собрались около двух тысяч верующих.

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