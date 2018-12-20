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Мальдивы и Индия подписали визовое соглашение

Политика

Правительство Мальдивской республики и Индии подписали соглашение об упрощении визовых процедур

Мале, 20 декабря 2018, 21:36 — REGNUM  Во время визита президента Мальдивской республики в Индию стороны подписали новое визовое соглашение. Сообщается, что в рамках этого соглашения будут упрощены визовые процедуры между двумя странами.

Данное соглашение было подписано министром иностранных дел Мальдивской республики Абдуллой Шахидом и его индийской коллегой Сушмой Сварадж.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, новые правила, в основном, будут касаться получателей виз в Индию для медицинских целей, а также студентов, которые собираются обучаться за границей.

По заявлению министра иностранных дел Мальдивской республики Абдуллы Шахида, договор является самым мягким визовым соглашением, когда-либо подписанным Индией. Он также выразил уверенность, что он поспособствует увеличению потока туристов из Мальдив в Индию.

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Зарубежная хроника
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