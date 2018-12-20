Черноморский флот пополнили патрульный корабль и буксир

Новороссийск, Краснодарский край, , 14:47 — REGNUM Церемония вхождения головного патрульного корабля проекта 22 160 в состав Черноморского флота состоялась на Новороссийской военно-морской базе. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба флота.

В состав флота вошел патрульный корабль «Василий Быков», а также спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев». Экипажам новостроек предстоит отработать курсовые и специальные задачи, а после их сдачи приступить к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

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Патрульный корабль проекта 22 160 относится к рангу корветов и предназначен для охраны территориальных вод и особой экономической зоны, борьбы с пиратством и проведения спасательных операций. Корабль водоизмещением 1,5 тыс. тонн может развить скорость до 27 узлов и преодолеть 6 тыс. морских миль.

На таких кораблях размещается зенитный ракетный комплекс «Игла», есть возможность базирования вертолета Ка-27ПС и размещения модуля, позволяющего осуществлять пуски крылатых ракет комплекса «Калибр».

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