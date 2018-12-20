В индийском штате Джамму и Кашмир введено президентское правление

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 17:19 — REGNUM С 00:00 20 декабря в индийском штате Джамму и Кашмир был введен режим прямого президентского правления. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на администрацию президента Индии Рам Натха Ковинда.

Президентское правление в штате было введено на основании соответствующего прошения губернатора Джамму и Кашмира Сатьи Пала Малика. На протяжении последующих шести месяцев все законодательные полномочия представительного органа штата будут переданы в парламент Индии. По окончании данного срока власти Джамму и Кашмир должны будут провести досрочные выборы в законодательное собрание штата. В противном случае президентское правление необходимо будет продлить еще на шесть месяцев.

Штат Джамму и Кашмир погрузился в политический кризис после того, как фракция «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в местном законодательном собрании отозвала свою поддержку правительства «Народной демократической партии» (НДП) во главе с Махбубой Муфти в июне 2018 года. После неудачных попыток сформировать новое коалиционное правительство 21 ноября губернатор Джамму и Кашмир распустил законодательное собрание штата, мотивировав свое решение опасным уровнем политической нестабильности в Джамму и Кашмире.