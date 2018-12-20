Лидер оппозиции Судана вернулся из депортации

Омдурман, Судан, , 14:46 — REGNUM Лидер суданской оппозиции Садик аль-Махди вернулся в страну 19 декабря почти после года, проведенного в депортации, сообщает портал Daily Monitor Uganda.

Махди прибыл в Омдурман, город-близнец Хартума, столицы Судана. Омдурман располагается на восточном берегу Нила. Там Махди встретила толпа его сторонников, затем все отправились в главную мечеть города.

Не было сделано никаких заявлений о прибытии бывшего премьер-министра Судана, который почти год провел в депортации в нескольких странах, включая Египет и Великобританию.

Махди был премьер-министром с 1966 по 1967 и с 1986 по 1989 г. Его правительство было последним демократически избранным правительством Судана. Затем его в ходе военного переворота в 1989 году сместил Омар аль-Башир.