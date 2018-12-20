Региональная партия юга Индии создаст коалицию против главных партий страны

Нью-Дели, , 20:15 — REGNUM Лидер региональной партии индийского штата Телангана «Телангана раштра самитхи» (ТРС) Калвакунтла Кавитха заявила о намерении создать «нейтральный фронт» против двух основных политических партий Индии — правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) и оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК). Об этом 19 декабря сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Лидер ТРС и дочь главного министра штата Телангана Калвакунтла Кавитха подчеркнула, что ее партия не входит в состав «большой оппозиционной коалиции» во главе с ИНК или какого-либо другого альянса. Она пообещала приложить все усилия для того, чтобы в будущем «Телангана раштра самитхи» и другие региональные партии оказывали все большее влияние на политику на национальном уровне.

Отвечая на вопросы журналистов, Калвакунтла Кавитха также отметила, что многие политические силы в составе оппозиционной коалиции выступают против того, чтобы председатель «Индийского национального конгресса» Рахул Ганди возглавил альянс на грядущих парламентских выборах. Она выразила сомнения по поводу того, что выборы в законодательные собрания пяти штатов, состоявшиеся в ноябре и декабре этого года, стали «демонстрацией мощи» Конгресса.

«Результаты голосования свидетельствуют лишь о плачевном состоянии политики в стране», — заявила Калвакунтла Кавитха.