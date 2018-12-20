Власти Индии запретят поездки на Андаманы после убийства американца

Нью-Дели, , 17:49 — REGNUM Национальная комиссия по делам зарегистрированных племен Индии направила министру внутренних дел Раджнатху Сингху письмо с просьбой запретить посещение шести Андаманских островов. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», данный шаг направлен на защиту проживающего там аборигенного населения, а также на недопущение насилия над туристами со стороны местных жителей.

Известно, что на указанных островах проживают племена Больших андаманцев, онге, джаравов и сентинельцев. Национальная комиссия по делам зарегистрированных племен Индии представила на рассмотрение министерства внутренних дел страны комплекс мер, направленных на защиту указанных групп аборигенного населения. В частности, предлагается объявить часть островов бесполетной зоной и одновременно усилить осуществляемые береговой охраной наблюдение и патрулирование прибрежных районов.

Ранее, в ноябре 2018 года, аборигены Северного Сентинельского острова убили американского туриста Джона Аллена Чау, прибывшего туда с целью обратить местное население в христианство. Численность сентинельцев не превышает 50 человек. Племя известно своим враждебным отношением к чужакам, в связи с чем посещение данного острова иностранцами строго запрещено.