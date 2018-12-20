Правящая партия Индии согласилась на дебаты по делу «Рафаль» в парламенте

Нью-Дели, , 19:23 — REGNUM Генеральный секретарь правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Рам Мадхав заявил, что его партия согласна провести дебаты по сделке «Рафаль» на совместном заседании обеих палат парламента страны. По сообщению индийского новостного издания «Наводая таймс», лидер БДП выступил с соответствующим заявлением на пресс-конференции в Ченнаи.

Отвечая на вопросы журналистов, Рам Мадхав подчеркнул, что все обвинения и критика в адрес договора о приобретении французских многоцелевых истребителей «Рафаль» являются безосновательными. Лидер БДП назвал предложение оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) провести расследование дела «Рафаль» в рамках парламентского комитета попыткой «подорвать демократические устои страны и саботировать мероприятия по укреплению обороноспособности страны». Рам Мадхав также потребовал, чтобы председатель ИНК Рахул Ганди принес извинения за ложные обвинения в коррупции и финансовых махинациях премьер-министру Нарендре Моди и «Индийской народной партии» в целом.

Ранее верховный суд Индии отклонил петиции против сделки «Рафаль». В рамках данной сделки министерство обороны Индии приобрело 36 многоцелевых французских истребителей «Рафаль» французской оборонной корпорации «Dassault». В качестве партнера по офсетной сделке с индийской стороны была выбрана частная компания «Reliance Defense», вследствие чего правительство Индии неоднократно обвинялось в покровительстве крупному бизнесу в ущерб национальным интересам.