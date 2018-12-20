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Оппозиция Бангладеш пообещала тратить 10% ВВП на образование и медицину

Политика

В случае победы на всеобщих парламентских выборах «Националистическая партия Бангладеш» пообещала создать 10 миллионов рабочих мест к концу срока полномочий правительства

Дакка, 20 декабря 2018, 17:37 — REGNUM  «Националистическая партия Бангладеш» (НПБ), являющаяся основной оппозиционной политической силой в стране, опубликовала свою программу на всеобщих парламентских выборах 2018 года. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», программный документ партии представил генеральный секретарь НПБ Мирза Фахрул Ислам Аламгир 18 декабря в столице страны Дакке.

Известно, что в случае победы на выборах руководство НПБ собирается увеличить государственные расходы на образование и здравоохранение до 10% ВВП. Оппозиционная партия вновь подтвердила свою приверженность восстановлению демократии в Бангладеш и искоренению коррупции в стране. «Националистическая партия Бангладеш» также пообещала отменить ряд спорных законов, например, закон о цифровой безопасности.

По словам Мирзы Фахрула Ислама Аламгира, приоритетными направлениями деятельности НПБ являются создание рабочих мест для молодежи и кредитование молодых предпринимателей. В случае победы на выборах «Националистическая партия Бангладеш» также пообещала создать для молодых специалистов 200 тысяч рабочих мест за первые три года правления, а также в общей сложности 10 миллионов рабочих мест к концу пятилетнего срока своих полномочий.

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Зарубежная хроника
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