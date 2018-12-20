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Спецпредставитель США провёл переговоры с главой пакистанских военных

Политика

Залмай Халилзад посетил Исламабад в рамках своей «челночной дипломатии» по афганскому кризису

Исламабад, 20 декабря 2018, 18:10 — REGNUM  19 декабря специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад прибыл в Пакистан для переговоров с начальником штаба сухопутных войск Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, посещение Исламабада стало остановкой на пути Халилзада из ОАЭ, где он провёл переговоры с представителями Талибана*(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе переговоров с главой пакистанских военных Залмай Халилзад выразил благодарность Пакистану за организацию и посредничество в переговорах в ОАЭ. В свою очередь генерал Камар Джавед Баджва подчеркнул значение «Мира и стабильности в Афганистане» для Исламабада и пообещал, что страна будет и впредь прилагать усилия для поддержки переговорного процесса.

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Зарубежная хроника
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