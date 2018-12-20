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Власти Пакистана: новая промышленная политика — основа индустриализации

Политика

Новая индустриальная политика будет обнародована в январе 2019 года

Власти Пакистана: новая промышленная политика — основа индустриализации
Пабло Пикассо. Фабрика

Исламабад, 20 декабря 2018, 21:00 — REGNUM  Советник премьер-министра Пакистана по торговле Разак Давуд в ходе пресс-конференции рассказал о проекте промышленной политики, который готовит правительство.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Разак Давуд подчеркнул, что акцент в политике будет сделан на создании условий для новой индустриализации. Цель правительства, по словам советника, развитие экспортно ориентированных отраслей, таких как электроника и сельскохозяйственные машины, в которых Пакистан обладает большим потенциалом. Кроме того, по словам Разака Давуда, текстиль способен создать поток «стабильного дохода» для Пакистана.

Основой новой промышленной политики должно стать уменьшение регулирования и привлечение инвестиций. Предполагается, что окончательный вариант Политики будет опубликован в январе 2019 года, а в июне после общественного обсуждения правительство приступит к ее реализации.

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Зарубежная хроника
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