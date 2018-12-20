Путин: вопросом освобождения украинских моряков занимается только Медведчук

Киев, , 14:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопросом освобождения украинских политзаключенных и украинских военнослужащих занимается только политик и общественный деятель Виктор Медведчук. Об этом он сказал на большой ежегодной пресс-конференции сегодня, 19 декабря, отвечая на вопрос украинского журналиста, представляющего информагентство УНИАН.

«Господин Медведчук по поручению Порошенко… постоянно этим занимается (освобождением политзаключенных и военнослужащих. — Ред.)», — заявил Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что совсем недавно Медведчук приезжал в Москву и «ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе».

«И Медведчук ставил этот вопрос. Но я уже сказал: эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела», — подытожил Владимир Путин, отвечая на вопрос специального корреспондента УНИАН в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября после провокации украинской стороны в Керченском проливе Россия задержала 3 украинских военных корабля и 24 члена экипажей. Суды в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных украинских моряков — всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

16 декабря на своей итоговой пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что Виктор Медведчук на сегодняшний день является единственным каналом донесения информации до президента России Владимира Путина. Также Петр Порошенко отметил, что будет встречаться с Медведчуком, чтобы «готовить любые предложения, которые помогут вернуть наших ребят домой, независимо от того заложники это на оккупированной территории или это политзаключенные».

Напомним, что с декабря 2014 года Виктору Медведчуку удалось освободить 483 гражданина Украины, находившихся в Донецке, Луганске и Российской Федерации.