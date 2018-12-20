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Путин пояснил, как должны проходить акции протеста

Политика

… в рамках закона

Путин пояснил, как должны проходить акции протеста
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Протест

Москва, 20 декабря 2018, 14:28 — REGNUM  Нужно обеспечить права граждан на выражение своего мнения и своей позиции путем публичных мероприятий, но они должны оставаться в рамках закона, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о ситуации во Франции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Всё, что выходит за рамки закона — недопустимо», — отметил Путин.

В России из-за роста цен на бензин, как во Франции, акций протеста не будет. Цены на горючее поднялись в связи с ситуацией на мировых рынках, и правительство РФ начало сразу принимать меры по остановке этого роста и даже по их снижению.

Это, по словам Путина, принципиальный момент, отличающий ситуацию во Франции от ситуации в России.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит итоговая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы более 1,7 тыс. журналистов.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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