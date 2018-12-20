Четверг, 20 Декабря 2018 года
19:19:16 МСК

Правительство Японии внедрит новые правила для иностранных IT-компаний

Политика

Правительство Японии приняло решение о внедрении «набора базовых принципов» для регулирования ведущих IT-компаний

Правительство Японии внедрит новые правила для иностранных IT-компаний
geralt
Япония

Токио, 20 декабря 2018, 17:54 — REGNUM  Подкомитет правительственного Совета по инвестициям в будущее Японии внедрит принципы, состоящие из семи пунктов, для контроля таких гигантов IT-индустрии как Google. В подкомитете убеждены, что регулирование деятельности таких компаний на национальных рынках необходимо. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», IT-компании оказывают существенное влияние на японский рынок, совершая при этом «непрозрачные» сделки, что затрудняет честную конкуренцию и создает определенные препятствия для деятельности отечественных компаний.

Под руководством премьер-министра Японии Синдзо Абэ будут введены «гибкие, эффективные и сбалансированные правила». Эти правила будут включать в себя методы регулирования, объединяющие корпоративный добровольный мониторинг и правовое обеспечение.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить